السعودية | وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مشاريع التحول لعام 2023 في برنامج جوائز التميز العالمية للمشاريع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني جائزة المركز الأول لأفضل مشاريع التحول لعام 2023 (المنصة الوطنية الإلكترونية للإنذار المبكر)، ضمن برنامج جوائز التميز العالمية للمشاريع، التي نظمها معهد إدارة المشاريع على هامش فعاليات الدورة الثانية من قمة مكاتب إدارة المشاريع (PMO Summit)، الذي أقيم بمعهد الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض.

وحصلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على المركز الثالث نظير مشاركتها في الحدث ذاته، بمشروع تحت عنوان “تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر”، الذي يهدف إلى تقليل عدد المراجعين لمكاتب الأحوال المدنية والاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.