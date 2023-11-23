السعودية | وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي برئيس مجلس إدارة المركز الإسلامي الأرجنتيني في مندوسا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‏التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي, برئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الإسلامي الأرجنتيني في ولاية مندوسا بجمهورية الأرجنتين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي والمركز الإسلامي الأرجنتيني الذي يعد أقدم مركز إسلامي في ولاية مندوسا بشمال الأرجنتين، وذلك من خلال إقامة البرامج للجالية المسلمة هناك.