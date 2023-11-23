شكرا لقرائتكم خبر عن أذهلت الأطباء .. لن تصدق فوائد المضمضة بزيت الزيتون صباحًا وفقا لدارسات علمية حديثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

استُخدمت المضمضة بزيت الزيتون منذ القدم كعلاج طبيعي للعديد من المشاكل، ولا يزال البعض يستخدم هذه الطريقة، لكن ما هي فوائد المضمضة بزيت الزيتون الصحية؟

المضمضة بزيت الزيتون هي عادة من العادات القديمة جدًا، والتي استخدمت بشكل أساسي للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

حيث تشير الدراسات العلمية المختلفة حسب موقع “ويب طب”، إلى أن المضمضة بالزيت تساعد في قتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي تحافظ على صحة الأسنان، في حين تناقلت الأجيال القديمة بعض الفوائد الصحية المرتبطة بهذه العادة، فما فوائد المضمضة بزيت الزيتون؟

فوائد المضمضة بزيت الزيتون هناك العديد من فوائد المضمضة بزيت الزيتون التي قد تجنيها، ونذكر منها ما يأتي:

1. القضاء على البكتيريا الضارة في الفم

البكتيريا الضارة هي التي تعمل على تسوس الأسنان وإلحاق الضرر بها، بالإضافة إلى رفع خطر الإصابة بأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

فوفقًا لدراسة علمية أجريت عام 2016 على 60 مشاركًا فالمضمضة بالزيت تعمل على التقليل من عدد البكتيريا الموجودة في الفم وتساعد في تعزيز نظافة الفم.

2. التخلص من رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة من المشاكل الأكثر شيوعًا وإحراجًا بين الناس، والتي تنتج عن أمراض اللثة وسوء نظافة الفم واللسان.

وبالتالي تأتي هنا فوائد المضمضة بزيت الزيتون، والتي تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عن طريق القضاء على البكتيريا.

ففي دراسة علمية استهدفت عددًا من المشتركين، وطلبت منهم استخدام مادة الكلورهيكسيدين (Chlorhexidine) المستخدمة في غسول الفم أو المضمضة بالزيت.

وبعد دراسة النتائج تبين أن لكلا المادتين نفس الفاعلية في خفض مستويات البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة والبكتيريا.

3. الحماية من تسوس الأسنان

تعد مشكلة تسوس الأسنان من أكثر مشاكل الفم والأسنان شيوعًا، وبالأخص بين الأطفال، والتي تنتج عن قلة نظافة الفم والأسنان وتناول الكثير من السكر وتراكم البكتيريا في المنطقة.

في المقابل وجد أن المضمضة بالزيت من شأنها أن تساعد في التقليل من مستوى البكتيريا في الفم، وبالتالي حماية الأسنان من الإصابة بالتسوس.

4. الحد من التهاب ومشاكل اللثة

إن البكتيريا الموجودة في اللويحات من شأنها أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب اللثة، وهو مرض شائع يتميز باحمرارها، كما تصبح أكثر عرضة للنزيف.

لكن تساعد المضمضة بزيت الزيتون في حماية اللثة وتعزيز صحتها، وذلك من خلال التقليل من وجود البكتيريا في الفم.

5. تبييض الأسنان

على الرغم من عدم وجود أدلة علمية على ذلك، إلا أنه يعتقد أن المضمضة بالزيت تساعد في تبييض الأسنان، وذلك عن طريق التخلص من البقع الموجودة عليها.

كيفية المضمضة بزيت الزيتون

المضمضة بزيت الزيتون هي روتين يتم فيه استخدام زيت الزيتون لمضمضة الفم، تمامًا مثل غسول الفم، لكن لفترة أطول.

حيث يتم استخدام ملعقة كبيرة من الزيت من أجل المضمضة لمدة تتراوح من 15 - 20 دقيقة تقريبًا.

من الممكن أن يتم استخدام أنواع مختلفة من الزيت للمضمضة، بما فيها زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت عباد الشمس وغيرها.

نصائح عند المضمضة بزيت الزيتون من أهم ما يميز المضمضة بزيت الزيتون هو سهولة الحصول على الزيت، كما من الممكن استبدال هذا النوع بزيت جوز الهند أو زيت السمسم أو غيرهم.

وللتمتع بفوائد المضمضة بزيت الزيتون من المهم اتباع النصائح الاتية:

4- قم بالمضمضة لمدة خمس دقائق بالبداية ثم زد من المدة بالتدريج.

3- لا تقم ببلع الزيت.

2- استخدم كمية مناسبة، فإذا وجدت صعوبة بالمضمضة فعلى الأغلب أنك استخدمت كمية كبيرة من الزيت.

1- لا تنسى التنظيف بالخيط والفرشاة.