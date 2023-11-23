شكرا لمتابعة خبر عن مساند توضح الحد الأدنى لسن المواطن الأعزب للاستقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت منصة “مساند” ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، بلوغ 24 عاماً للأعزب/العزباء لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية.

وأكدت مساند أنه يمكن التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من هنا

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وتضمنت ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد، أن فئة المواطن ومن في حكمه تشمل: السعوديين، الخليجيين، القبائل النازحة، زوجة المواطن، أم المواطن، حاملي الإقامة المميزة، حيث يسمح لهم بإصدار تأشيرات العمالة المنزلية وفق القدرة المالية، على أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 24 سنة لـالأعزب/العزباء.

ولفتت إلى أنه في حال إصدار التأشيرة الأولى، فيُكتفى بالتعريف بالراتب، وأن يكون رصيد المستند البنكي لإصدار التأشيرة 40 ألف ريال، في حين أن الحد الأدنى للراتب في حال إصدار التأشيرة الثانية فيكون 7 آلاف ريال، ويكون رصيد المستند البنكي 60 ألف ريال، أما الحد الأدنى اللازم لإصدار التأشيرة الثالثة فيكون 25 ألف ريال، ورصيد المستند البنكي 200 ألف ريال.