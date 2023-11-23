فيديو فتاة سعودية تنهار بسبب ما يحدث لها في مقر عملها

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قامت إحدى الفتيات بنشر مقطع فيديو يظهرها وهي جالسة في سيارتها بعد انتهاء يوم العمل، حيث انهارت بالبكاء بشدة ولم تتمكن من التحرك.
فيديو فتاة سعودية تنهار
ظهرت على الفتاة علامات واضحة من اليأس والإرهاق الشديد في المقطع، ويرجى أن يكون ذلك نتيجة الضغط الكبير الذي تتعرض له في بيئة العمل.
بعض الأشخاص عبروا عن رأيهم في التعليقات، حيث اقترح البعض على الفتاة أن تفكر في ترك العمل إذا كانت تواجه هذا الضغط الكبير.
في المقابل أعرب آخرون عن فهمهم لصعوبة ترك العمل بسبب الحاجة الملحة والضرورات المالية التي قد تجبر بعض الفتيات على الاستمرار في العمل حتى في ظل ظروف صعبة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.