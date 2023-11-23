شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نصيحة هامة قبل طلب وجبة مضغوط في أي مطعم في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف الدكتور إبراهيم عبدالله العريفي، المتخصص في شؤون الغذاء والتغذية، عن الشروط التي يجب على الأسر عدم إهمالها عند طلب الطعام من المطاعم، بهدف ضمان صحة الوجبة.

نصيحة هامة قبل طلب وجبة مضغوط

أثناء مشاركته في برنامج سهرة الرسالة، قدم الدكتور إبراهيم عبدالله العريفي، الخبير في شؤون الغذاء والتغذية، نصائح حول طريقة الطلب من المطاعم بطريقة صحية.

أكد العريفي على أهمية عدم قبول العملاء بتقديم المطعم على حساب صحتهم، مشيرًا إلى ضرورة وضع شروط صحية عند طلب الأطعمة.

على سبيل المثال، نصح بتجنب إضافة الزيت إلى الأطعمة المشوية، مثل الكبسة المضغوطة، والتأكيد على استخدام كميات قليلة من الزيت عند الطهي.

كما أشار إلى أهمية طلب الساندويتشات الصحية، مثل الدجاج المشوي مع إضافة الخضروات وتجنب الزيوت والزبدة. وأوصى بتجنب تناول البطاطس المقلية واختيارها مشوية لتجنب المواد المسرطنة.

وحذر الأطفال من تناول البطاطس المقلية بشكل يومي، وأوصى أيضًا بتجنب عصائر الفراولة في المطاعم بسبب إضافة الألوان الصناعية، وشدد على أهمية عدم إضافة السكر إلى العصائر.

وأخيرًا، نصح بعدم تناول الدجاج المشوي على الفحم إذا كان نصفًا استويًا، حيث يمكن أن تتكاثر الميكروبات فيه، ودعا المسافرين إلى تجنب تناول السلطات في الخارج للحماية من التسمم الغذائي.