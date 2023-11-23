تراند اليوم : احرص على تناولها.. خبراء يكشفون عن 5 خضروات تقلل مستويات السكر في الدم

صحيفة الخليج 365: أوضح الخبراء أن الخضروات الصحية، يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الأنسولين بشكل أفضل، مما يساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم.

وبحسب مانشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يساعد الأنواع الخمسة التالية من الخضروات بشكل كبير في إدارة الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم:

1. القرع المر

إن القرع المر، المعروف أيضًا باسم الكاريلا، من أكثر الخضروات الصحية الغنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر بشكل طبيعي.

2. البامية

تتميز البامية بأنها غنية بالألياف وتحتوي على مركبات يمكن أن تبطئ امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، بما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل ارتفاع السكر المفاجئ.

3. البروكلي

يشتهر البروكلي بأنه من الخضروات الصليبية منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف، وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز الصحة العامة والتمثيل الغذائي.

4. السبانخ

لأنها غنية بالحديد والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، يمكن أن يساعد تناول السبانخ في تحسين حساسية الأنسولين. كما أنها مصدر جيد للألياف، والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

5. كالي

الكالي هو أحد أنواع الخضروات الورقية صاحبة العناصر الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية وغنيا بالألياف. إن الكالي مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.