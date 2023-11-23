شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": حلقات تحفيظ القرآن الكريم تسهل التعلم بمنهجية علمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تهدف حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الحرمين الشريفين؛ إلى تأصيل وتعليم الطرق الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وتصحيح تلاوته، في بيئة تعليمية تربوية، وفق مسارات؛ لضمان إتقان تلاوة كتاب الله، وحفظه وتجويده، عبر كفاءات سعودية، مؤهلة علميًا؛ بالإجازات القرآنية والقراءات، والعلوم الشرعية.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، خلال لقائه بالمشرفين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمكتبه بالمسجد الحرام؛ أن من استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية المستقبلية؛ تعظيم مشاريع الحلقات القرآنية، تحت شعار: ﴿وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتيلًا﴾.

وأضاف: أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تعطي تعليم القرآن الكريم في رحاب الحرمين الشريفين؛ جليل الرعاية والاهتمام، ولكل ما ينفع القاصدين، ويستثمر أوقاتهم، ويعود بالنفع والإثراء على تجربتهم الدينية.

حلقات القرآن الكريم

أشاد بدور حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في الحرمين، وما تقوم به من عمل ريادي في خدمة كتاب الله والعلوم الشرعية، والتسهيل على القاصدين في تعلُّم القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته وحفظه؛ بمنهجية علمية مؤصلة.

وحث المشرفين على مضاعفة جهود الحلقات يوم الجمعة؛ إثراء للقاصدين والزائرئن والمصلين.

يذكر أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الحرمين؛ تدار بأيدي وطنية؛ تحمل علوم القرآن والقراءات، والإجازات القرآنية المتصلة سندًا بالنبي ﷺ، إضافة إلى المؤهلات الشرعية والتربوية.