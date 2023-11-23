شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير جبل الرحمة.. أفضل ثاني مشروع ثقافي في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي لمشروع المشاعر المقدسة بجائزة "ميد اوورد" في دورتها الثالثة عشر، لتكريم أفضل المشاريع في مجالات البناء والبنية التحتية والمرافق للعام 2023 في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وجاء استحقاق "كدانة" للجائزة من خلال تصميم مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات والذي صُمم من قبل شركة عمرانيون للاستشارات الهندسية، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجالات التخطيط العمراني.

مشروع تطوير جبل الرحمة

وحقق مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات، المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط عن فئة المشاريع الثقافية، والمشروع الأول على مستوى المملكة العربية السعودية.

يذكر أن مشروع تطوير جبل الرحمة، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة طوال العام، بشكل يتواكب مع متطلبات العصر.

ويحتوي المشروع على حزمة من الخدمات، التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، اذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع.

تفاصيل تطوير مناطق جبل الرحمة

ويتضمن المشروع مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين، فيما طُورت دورات المياه الحالية، وإنشاء دورات مياه جديدة إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.

كما وفر المشروع مناطق خضراء وجلسات ومساحات لرياضة المشي، إضافة لنقاط بيع مطاعم وكافيهات.

وأسس منظومة عمل إرشادية، ومنصات لقنوات التلفزيون، وإنشاء أبراج مراقبة أمنية وتجهيز مواقع مخصصه للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.