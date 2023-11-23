صندوق تنمية الموارد البشرية يحيل عددًا من المستفيدين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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أحال صندوق تنمية الموارد البشرية عددًا من المستفيدين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك بعد ثبوت استغلالهم لبرامج الدعم المقدمة للمستفيدين بطرق مجرمة نظامًا.
وقال الصندوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”: “انطلاقًا من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا مما يعد تعديًا على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
وأكد الصندوق للمستفيدين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للصندوق.
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