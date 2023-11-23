شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الموارد البشرية في الامارات تحذر كل الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 8شروط لاستخراج رخصة نقل عمومي للمقيمين في السعودية وهل مسموح للنساء استخراج رخصة نقل عمومي في السعودية؟

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأسر المواطنة والمقيمة من التفاعل مع عروض “وهمية” أو خدمات متعلقة بالعمالة المساعدة، المقدمة من جهات أو كيانات أو أفراد خارج قائمة المكاتب المعتمدة من الوزارة، كما أكدت الوزارة وجود تبعات قانونية ومخاطر اجتماعية وصحية تترتب على الأسر التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، وفي خطوة أخيرة، أصدرت الوزارة قائمة جديدة تضم 103 مكتبًا للعمالة المساعدة معتمدة ومرخصة على مستوى الدولة، بزيادة تجاوزت الـ34% مقارنة بالعام الماضي، وأكدت الوزارة عزمها على عدم التهاون في تطبيق التشريعات ضد أي مكتب استقدام للعمالة المساعدة يُثبت ارتكابه للمخالفات.

الموارد البشرية في الامارات تحذر كل الوافدين

في تفاصيل أكثر، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة تعمل تحت رقابة الوزارة ووفقًا لضوابط وأنظمة محددة، وتضمنت الإعلانات التوجيهية التي نشرتها الوزارة على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لن تتساهل في تطبيق التشريعات ضد أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات وستتخذ الإجراءات القانونية وفقًا لطبيعة تلك المخالفات.

في خطوة حديثة، قدمت الوزارة قائمة جديدة تتضمن 103 مكتبًا للعمالة المساعدة معتمدة ومرخصة على مستوى الدولة، وذلك بزيادة تجاوزت الـ34% مقارنة بالعام الماضي، كما دعت الوزارة أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع هذه المكاتب المعتمدة لحفظ حقوقهم والاستفادة من الخدمات المتميزة التي توفرها تلك المكاتب والتي تعمل وفقًا لمعايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.