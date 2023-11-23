انت الان تتابع في افتتاح الجولة الـ 14 من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 6:41 مساءً

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته في التدريب الأخير الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب "موطن الفرسان" في الدمام. يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لاستضافة الاتحاد يوم غدٍ الجمعة على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية في قاعة الاجتماعات، ثم الإحماء في الملعب، تلا ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين، بعد ذلك طبق الكوماندوز الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب. وشهد التدريب اكتمال دوليي الاتفاق حيث انتظم قائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون، والجمايكي ديماراي غراي بعد نهاية مشاركتهما الدولية.

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