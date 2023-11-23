شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 عامل وعاملة يعملون على مدار الساعة في غسل وتعقيم المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أعمال غسل وتعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، بعدد غسلات 10 مرات يوميًّا.

يأتي هذا وفق منظومة عمل يقوم عليها 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 مشرف سعودي يعملون على مدار 24 ساعة.

جهود الاعتناء بالمسجد الحرام

ويُستهلك 150000 لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسيل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وتشغيل أكثر من 1000 معدة وآلة للمشاركة في أعمال الغسيل على مدار اليوم، وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بـ 2500 لتر يوميًا بأجود أنواع المعطرات التي جلبت خصيصاً للمسجد الحرام.

هذا بالإضافة إلى تشغيل 100 فواحة معطرة جدارية داخل توسعة الملك فهد - رحمه الله - والمسعى بأدواره، وتوزيع أكثر من 2000 حاوية نفايات صغيرة وكبيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى النظافة.

ويُفرش أكثر من 1000 مشاية بلاستيكية على مداخل ومخارج المسجد الحرام لتحديد مسارات الحشود بعدة ألوان للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام لمعرفة المداخل، وكذلك فرش أكثر من 35.000 سجاد جديد بجميع مصليات المسجد الحرام وساحاته.

عمليات الغسل والتعقيم في المسجد الحرام

وعمليات الغسل والتعقيم تُنفذ عبر كفاءات مؤهلة ومدربة للقيام بأعمال الغسيل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد وجودتها بما يتناسب مع شرف المكان والزمان.

كما تُستخدم معدات الغسيل والآليات الحديثة؛ للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.

أيضا تخصص معدات خاصة لغسيل صحن المطاف ومعدات خاصة بالمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات كهربائية لإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام.

الغسل بالدوران حول الكعبة المشرفة

ويبدأ العمل باتجاه المعدات إلى داخل الحجر لغسله، ويقوم بذلك مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية، ويعقب ذلك تجفيف الأرضيات.

وتتجمع الآليات والمعدات في المكان المخصص لتهيئتها للنزول إلى جوار الكعبة المشرفة، بعد التأكد من سلامتها؛ لتتم عملية الغسل بالدوران حول الكعبة المشرفة، إضافة إلى أن عمليات التعقيم باستخدام المساحات الجلدية بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة الطائفين.

كما أن تعقيم كامل المطاف ينفذ في وقت زمني يقدر بخمس وعشرين دقيقة، وتُعقم أرضيات المسجد الحرام باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، مع استمرارية عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.