شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 9 مخالفين لترويجهم المخدرات في نجران وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مرور منطقة نجران القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وأشار إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

القبض على 7 مخالفين في جازان

وفي جازان قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وحاول المتهمون تهريب 143 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأشارت إلى أن التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وذكرت أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.