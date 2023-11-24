شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله طوله يسلّم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، عبد الله بن خالد طوله، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، لـ ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة.

وخلال اللقاء نقل السفير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته وتمنياتهما له بدوام الصحة والهناء، ولجمهورية النمسا وشعبها المزيد من التقدم والرخاء.

العلاقات الثنائية

فيما حمله الرئيس، نقل تحياته وتمنياته بوافر الصحة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

كما جرى تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأبدى رئيس جمهورية النمسا الاتحادية، إعجابه برؤية المملكة 2030، وتطرق لجهودها الواضحة في مواجهة التحديات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي.