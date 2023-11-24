شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم جدة" يستعد لتدشين المنطقة الترفيهية "آسيا الصغرى" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد إدارة تقويم فعاليات جدة 2023، الخميس 30 نوفمبر المقبل، إلى افتتاح منطقة آسيا الصغرى؛ أحد أبرز مناطق الفعاليات الترفيهية الجديدة بالتقويم في الربع الأخير من هذا العام، والتي ستستمر على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، حتى 3 مارس 2024.

وتتضمن المنطقة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية من سبع دول أسيوية، وهي: تايلند، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، والصين.

الأجواء الآسيوية

تقدم منطقة آسيا الصغرى للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة، حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.

ويتيح تقويم فعاليات جدة للجمهور من داخل وخارج المملكة حجز التذاكر للاستمتاع بتجربة من قلب آسيا وفعاليات منطقة آسيا الصغرى المتنوعة.

يشار إلى أن تقويم فعاليات جدة فاز مؤخرًا بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، في فرع التميز الاجتماعي، عن مبادرته بإقامة الفعاليات التي تتواصل طوال العام، من خلال تطبيق شعاره "مع بعض طول السنة" على أرض الواقع، واستضافة أبرز الأحداث والفعاليات والعروض الترفيهية على الصعيد الدولي، حيث تجاوز عدد زواره حتى الآن أكثر من 7 ملايين زائر من أهالي وزوار وسياح مدينة جدة.