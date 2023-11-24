شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لنهاية مروعة لطالب في الكويت بسبب ملاحقة معلمات له في الشارع والان مع التفاصيل الكاملة

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تم رصد مقطع فيديو يظهر حادث سير مأساوي في إحدى المدن الكويتية، حيث فقدت طالبة حياتها جراء مطاردتها من قِبَل معلمات خارج الحرم المدرسي.

فيديو لنهاية مروعة لطالب في الكويت

تم تسجيل مقطع فيديو يروي حادث سير مأساوي في إحدى المدن الكويتية، حيث صرح رجل كويتي شاهد الحادث قائلاً: “كنت أسير على طريق سريع حين صدمتني المفاجأة عندما شاهدت حادثًا ووفاة فتاة”.

وأضاف: “استفسرت من زميلتها عن سبب وفاتها، فأخبرتني أنهم كانوا يهربون من المدرسة، وقامت المعلمة والمديرة بمطاردتهم.

كما خافت الفتاة منهما وعبرت عبر الطريق السريع فصدمتها سيارة وتوفت”، وتابع قائلاً: “الله يحاسبكم، مهما كان، كان يجب عليكم إبلاغ أهلها بالأمر، لكن لا تقوموا بمطاردتهم على الطريق السريع. الله يحاسبكم يا موجهات”.

يشار إلى أن هذا الفيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ملقيًا الضوء على الحادث المأساوي الناتج عن المطاردة غير المناسبة للطالبة خارج المدرسة، وقد أثار استياء المشاهدين والمجتمع بشكل عام.