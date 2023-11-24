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في لحظة مؤثرة، قررت فتاة مصرية التعبير عن سعادتها ومشاعرها الممزوجة بالدموع من خلال مقطع فيديو، ظهرت الفتاة بفخر وهي ترتدي الحجاب، وقامت بمفاجأة أصدقائها من خلال مكالمة فيديو أجرتها معهم، حيث كانوا يشهدون على هذه الخطوة الهامة في حياتها.
فيديو ما حدث لفتاة مصرية بعد ارتداء الحجاب
في لحظة مؤثرة، قررت فتاة مصرية التعبير عن سعادتها ومشاعرها الممزوجة بالدموع من خلال مقطع فيديو، كما أعرب أصدقاء الفتاة عن سعادتهم وفرحهم برؤيتها بالحجاب، مؤكدين أنها تبدو جميلة وأنها اتخذت قرارًا صائبًا، ولقى المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا للفتاة أن يثبتها الله على طريقها، مؤكدين أنها تبدو جميلة بعد ارتدائها الحجاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.