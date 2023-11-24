طيران الامارات تبدء استخدام هذا النوع من الوقود الغريب في تشغيل طائراتها العملاقة

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أصبحت “طيران الإمارات” الرائدة في مجال الطيران، اليوم الناقلة الجوية الأولى في العالم التي تقوم بتشغيل رحلة تجريبية لطائرة “إيرباص A380” العملاقة باستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة 100% في إحدى محركاتها الأربعة. وقامت الطائرة بالإقلاع من مطار دبي الدولي بقيادة القبطانين خالد بن سلطان وفيليب لومبيت.

طيران الامارات تبدء استخدام هذا النوع من الوقود

تمت رحلة تجريبية ملحوظة لطائرة “إيرباص A380” التابعة لشركة “طيران الإمارات”، حيث أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تشغل هذا النوع من الطائرات باستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة 100% في أحد محركاتها الأربعة، وجرى تحميل أربعة أطنان من (SAF) على الطائرة وتم مزجه مع كيروسين الطيران المستدام (SAK)، مما يعزز تحضير الصناعة لاعتماد وقود (SAF) بنسبة 100% في المستقبل.

تأتي هذه الخطوة الرائدة في وقت يشهد فيه مؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) في دبي لمناقشة مستقبل الطيران والوقود البديل، وتعكس هذه الرحلة التجريبية التزام “طيران الإمارات” بتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران وتوفير وقود الطيران المستدام.

وقد أكد عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في “طيران الإمارات“، أن هذه الرحلة التجريبية ستشجع على توحيد مواصفات ومقاييس وقود (SAF) بنسبة 100% وتعزز استخدامه في المستقبل، وشدد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتقديم حلاً لانبعاثات الطيران وتقديم مساهمة إيجابية نحو عمليات منخفضة الكربون.