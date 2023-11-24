تراند اليوم : الليلة ب 100 دولار... مصر: تفاصيل القبض على شبكة دعارة تترأسها " دعاء" في شارع الهرم

صحيفة الخليج 365: تزعمت سيدة مصرية شبكة دعارة لاستغلال الفتيات القصر في الأعمال المنافية للآداب وعرضهن على راغبي ممارسة المتعة الحرام ، مقابل 100 دولار في الليلة ، بشارع الهرم ومنطقة المهندسين في مصر .

ووردت معلومات لمباحث الآداب ، تفيد بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب ، وترأسها سيدة تٌدعى " دعاء " هاربة من أسرتها في أحد أقاليم مصر ، وبمداهمة إحدى الشقق التابعة لها ، تم ضبط المتهمة وكل من معها . وفقا لـ "القاهرة 24 ".

واعترفت إحدى المتهمات القصر في التحقيقات : بقيام دعاء باستغلالها في ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، كما اعترفت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي يتحصلن عليه منها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق.