شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبد الكريم الخريجي القضايا الثنائية مع الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا، وذلك خلال استقبال رئيس كوستاريكا م. الخريجي في القصر الرئاسي بالعاصمة سان خوسيه أمس الخميس، خلال زيارته الرسمية إلى كوستاريكا.

ونقل الخريجي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته.

القضايا ذات الاهتمام المشترك

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وغير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا د. حسن بن محمد الأنصاري.