شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حالات رفض طلب تمديد تأشيرة خروج وعودة لمقيم في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخطوات اللازم اتباعها لتفعيل والغاء خدمة انتظار المكالمات Stc على شريحة G خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة تعد واحدة من الخدمات الرئيسية التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الجوازات عبر حسابها على تويتر بشأن إمكانية تمديد التأشيرة عند انتهائها. حالات رفض طلب تمديد تأشيرة خروج وعودة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمواطنين خارج المملكة: لتسهيل إجراءات تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمواطنين الموجودين خارج حدود المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة الجوازات عن إطلاق خدمة تمديد التأشيرة الرقمية عبر منصة أبشر الإلكترونية. يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية: ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية.

حدد خيار “أبشر أفراد”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معلومات الحساب الشخصي، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ستصلك رسالة على الهاتف المسجل بحسابك تحتوي على رمز التحقق، قم بإضافته.

اضغط على زر “تحقق”.

اختر خدمة “الأفراد الغير سعوديين والغير مكفولين”.

قراءة والموافقة على الشروط والأحكام.

حدد المدة التي ترغب في تمديدها.

اضغط على أيقونة “تأكيد”. رسوم تمديد التأشيرة: سداد 100 ريال سعودي لتمديد تأشيرة الزيارة.

رسوم تأشيرات متعددة تبلغ حوالي 500 ريال سعودي.

دفع 200 ريال سعودي لتمديد التأشيرة المنفردة للخروج والعودة.

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