شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. أمانة الرياض تنفذ 8138 جولة رقابية وتتلقى 7 آلاف بلاغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الرياض 8138 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال أسبوع، صادرت خلالها مواد غذائية فاسدة، وعينية ضارة، فيما تلقت 7003 بلاغات، منها 95 للسيارات المهملة والتالفة، و147 لمخلفات الهدميات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال والاستدامة البيئية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن مصادرة 50 طنًا من الخضار والفواكه الفاسدة، وإتلاف 772 مادة متنوعة ضارة، وإغلاق 261 منشأة غذائية وتجارية مخالفة، إلى جانب إزالة 43 مبسطًا مخالفًا في عدة مواقع بالعاصمة.

أعمال الوقاية الصحية الأسبوعية

وأضافت الأمانة أن أعمال الوقاية الصحية الأسبوعية شملت تنفيذ 2019 جولة مكافحة حشرية، وقياس الكثافة الحشرية في 7062 موقعًا، إضافة إلى رش المبيدات في 165حيًا، ومعالجة نحو 500 مستنقع للمياه، واختبار 420 عينة غذائية، وإصدار 2756 شهادة صحية خلال الفترة.

وتأتي جولات الأمانة الرقابية في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة الوقائية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ورفع مستوى الامتثال، تحقيقًا للتنمية الحضرية المستدامة.