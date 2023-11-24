شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط .."10" أمور تتمناها المرأة في زوجها..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر عدد من المواقع العربية دراسة تحتوي على 10 أمور تتمنى المرأة لو ان زوجها أو حبيبها يعرفها، وان يتمكن الرجل من التوصل اليها بنفسه بدون تدخل من جانبها.

ربما عزيزي الرجل أنت على معرفة بهذه الأمور لكن لا بأس من التذكير بها ..

ينبغي لك عدم السعي للفت انتباهها بطريقة مبالغ بها، وان تكون ودوداً ولطيفاً وصريحأ وواثقاً من نفسك. كما تتمنى المراة ألا يحاول رجلها الظهور وكأنه "دون جوان" كانت له صولات وجولات في العلاقات الغرامية، كي لا تشعر انها مجرد رقم في قائمة طويلة.

تحب المرأة سماع كلمة "أحبك" لكنها تعير اهتماماً كبيراً للطريقة التي يقول لها حبيبها هذه الكلمة. وتتمتع المرأة بالمقدرة على التمييز ما اذا كنت تقول لها "أحبك" بصدق أم لمجرد "رفع العتب" كما يُقال. وتزداد رغبة المرأة بسماع هذه الكلمة بعد الزواج، لذلك لا تبخل عليها بها خاصة اذا كانت تعكس شعورك الحقيقي تجاهها.

يعتبر الكثير من الرجال انه اذا ما تشاجر مع أحد بوجودها أثبت لها رجولته وفحولته، إلا ان الأمر يسبب لها إحراجاً ومزاجاً سيئاً بل والغضب أحياناً، خاصة اذا ما كنت وإياها في سهرة رومانسية.

حاول ألا تسير أمامها وبعيداً عنها لمسافة طويلة لأن المرأة تستمتع بالسير الى جانبك أمام الناس، وتكره ان تتركها بعيداً عنها بما يوحي بتجاهلك لها وبعدم اهتمامك بحمايتها.

ربما يكون الأمر المطروح أدناه من أكثر الأمور صعوبة بالنسبة لك، لكن لا بأس من الأخذ بعين الاعتبار ان المرأة تحب ان يتمتع حبيبها بعلاقة جيدة مع أصدقائها وأقربائها. فإذا كان هذا الأمر صعباً بالنسبة لك حاول ان يكون هناك الحد الأدنى من الود بينك وبينهم، من خلال تواجدك معها بالقرب منهم في مناسبات ذات أهمية بالنسبة لهم.

ساند زوجتك وحبيبتك دائمأً لأنها ومهما حققت من نجاحات تستمد ثقتها بنفسها وبما تفعله من خلال تشجعيك لها. وحاول ان تناقش معها كل ما يتعلق بحياتكما الشخصية، حتى وان كنت تؤمن بمقولة "خذ النصيحة من المرأة وأعمل بعكسها"، تأكد انك ستحوز رضاها وإعجاباها أكثر اذا ما أبديت اهتمامك برأيها وبأنك معني باستشارتها دائماً.

من الطبيعي ان تواجهكما مشاكل تفقدك أعصابك في بعض الأحيان. ومع ذلك تذكر ان الحلم عند الغضب من أهم الصفات التي ربما لن تكسبك شيئاً بقدر ما انها ستحميك من تكبد خسائر. الكثير من الرجال يبدأون بكيل الشتائم والاتهامات لزوجاتهم ومن ثم يقدمون لهن الاعتذار. وهنا يجب ان تعلم ان بعض الكلمات تكون جارحة ويصعب نسيانها مهما كنت صادقاً باعتذارك.

الصدق والصراحة في العلاقة بين الرجل والمرأة من أهم مفاتيح العلاقة الناجحة. وعاجلاً أم آجلاً سيتضح لها انك كذبت عليها وان كان من أجل إخفاء شئ تعتقد ان معرفتها به ستؤثر سلباً على علافتكما. لكن حين تعرف انك فعلت ستزداد الهوة بينكما أكثر الى ان تفقد ثقتها بك نهائياً.

المرأة بطبعها تميل الى الشك. ولكي لا تجعل الشك قاتلاً تواصل معها باستمرار حتى وان كنت مشغولأً أو حتى غاضباً، وقل لها انك بخير لأنك ان لم تفعل جعلتها رهينة وسواس وأفكار سوداوية عمّا قد يحدث لك.

وأخيراً كن مستمعاً جيداً لها حين تحدثك عن مشاكلها، حتى وان كانت لا تتعلق بك بشكل مباشر. حتى وان كنت لا تملك المقدرة على تقديم نصيحى أو حل للمشكلة، تأكد ان إصغاءك لها يجعلها تشعر بأنك قريب منها، ومما يزيد إحساسها بالأمان وهي الى جانبك.

هناك الكثيرون الذين لا يرون نفعا من نشر مواد من هذا النوع، إما لأن ما فيها قد يبدو بديهيات بالنسبة للبعض في حين تبدو ك"كاتالوج" قد يصعب الالتزام بما جاء فيه بالنسبة للبعض الآخر .. فلأي الأمرين تميل أكثر عزيزي القارئ ؟