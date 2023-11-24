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عدن - ياسمين عبدالعظيم - معلومات هامة يجب على المقيمين معرفتها قبل تجديد الاقامة من اليوم

عطلة رسمية في دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد:**أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات أن الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل سيكونان عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص، يأتي ذلك احتفالاً بالعيد الوطني الـ52، عيد الاتحاد.يشكل هذا الإعلان فرصة للعاملين في القطاع الخاص للاستمتاع بفترة راحة مستحقة والاحتفال بالمناسبة الوطنية الهامة.

كم مدة الاجازة في الامارات بمناسبة يوم الاتحاد؟

صدر تعميمٌ من وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، حيث أعلنت عن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في العام 2023، وفي هذا السياق، فإن الثاني والثالث من شهر ديسمبر سيكونان عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص.

يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ويُتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة الاستمتاع بفترة إجازة خاصة بمناسبة العيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات.

بهذه المناسبة العظيمة، تتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الكريم، وإلى جميع المقيمين على أرضها الطيبة.

نحن نتشرف بمشاركتكم فرحة هذا العيد الوطني الخالد، الذي يعكس تلاحم ووحدة هذا الوطن العظيم. نسأل الله أن يديم على دولتنا الحبيبة الاستقرار والازدهار، وأن يحفظها من كل مكروه. عيداً سعيداً للإمارات العربية المتحدة وشعبها الطيب!