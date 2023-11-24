شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لخبير سعودي يكشف عن طريقة بسيطة تكشف لك العسل المغشوش خلال ثواني بدون مختبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يسر الخبير في شؤون الغذاء والتغذية، الدكتور إبراهيم عبدالله العريفي، أن يقدم طرقًا فعّالة للتحقق من صلاحية العسل دون الحاجة إلى زيارة المختبر.

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