شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ليست كما كنا نعرفها .. تعرف على مساحة الوطن العربي في 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

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الوطن العربي هو منطقة جغرافية شاسعة تمتد عبر العديد من الدول العربية، إجمالًا يمكن تقدير مساحة الوطن العربي بمئات الملايين من الكيلومترات المربعة. تحديد المساحة بدقة يتطلب تحديد الدول المحددة التي يتم احتسابها ضمن هذا الإطار.

مساحة الوطن العربي في 2023

بلغ إجمالي مساحة الوطن العربي حوالي 13,152,650 كيلومتر مربع، وهي منقسمة بين قارتي آسيا وأفريقيا يحده من الشمال البحر المتوسط وهضبة الأناضول وجبال طوروس، ومن الشرق الخليج العربي وجبال زاغروس، ومن الجنوب المحيط الهندي وهضبة البحيرات والصحراء الكبرى وبحر العرب، ومن الغرب المحيط الأطلنطي.

الوطن العربي في قارة أفريقيا: يمتد الوطن العربي في قارة أفريقيا على مساحة تفوق 10 مليون كيلومتر مربع، ممثلة في مصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر.

الوطن العربي في قارة آسيا: تقع الدول العربية في قارة آسيا، ممثلة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، واليمن، وسلطنة عمان، وسوريا، والأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين.