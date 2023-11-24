تراند اليوم : وجهه تلطخ بالدماء.. شاهد: الشرطة الأمريكية تعتدي بعنف على مسن أمام زوجته لسبب غريب

ترجمة حصرية: اعتدت الشرطة الأمريكية على رجل مسن أمام زوجته التي أصيبت بصدمة نفسية أثناء عملية مداهمة عنيفة في ولاية يوتا لاعتقاد الأمن أنهما من واضعي اليد ويقيمان في مكان استولا عليه وليس منزلهما.

وشوهد الرجل المسن وهو ملطخًا بالدماء والكدمات خارج منزله.

وكان راند بريم 79 عاما وزوجته فيرا، 75 عاماً، يغادران المنزل الواقع في شارع 21 شرقاً عندما اقترب ضابط وسأله: "هل من المفترض أن تكونوا هنا يا رفاق؟"

وبعد ثوانٍ، كان بريم مكبل اليدين، وينزف بشدة من جرح في رأسه وينتظر المسعفين بعد احتجاجه عندما انتزع منه الضابط رخصة قيادته.

وقال بريم: "لم يكن لدي القدرة على الرد وكنت تحت رحمته تمامًا، وفجأة كنت على الأرض وأتذوق دمائي ".

بينما كانت زوجة بريم المذعورة تصرخ حين كان زوجها يتعرض للضرب مع الضابط الشاب، وتقول: "إنه مريض!".. "لقد مات!" بينما زوجها مقيد على الأرض.

وظنت الشرطة أن الرجل استولى على المنزل وعندما سألته الشرطة عنه قال: "نعم، هذا منزلي، ولم يتم حجز منزلي".

ورفع راند بريم (79 عاما) دعوى قضائية ضد الشرطة مدعيا أنه أصيب بجروح دائمة خلال المواجهة في ليلة باردة في نوفمبر من العام الماضي.