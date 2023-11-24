تراند اليوم : شاهد.. صانع محتوى يكشف سبب نوم الخيول وهي واقفة..

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن سبب نوم الخيول وهي واقفة.

نوم الخيول

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الخيول تنام واقفة بالرغم من ضخامة جسمها بالنسبة لسيقانها الرفيعة والطويلة.

الأربطة والأوتار

وأشار: هناك ميزة تساعد الخيول على الوقوف أثناء النوم وتسمى بجهاز البقاء وهو مجموعة من العضلات والأربطة والأوتار الموجودة في الأرجل الخلفية التي تساعد على عدم بذل الجهد وفي أثناء الوقوف تريح رجل وتريح الرجل الأخرى بعد فترة.

الحيوانات المفترسة

أوضح: النوم على الأرض يشكل خطراً كبيراً على الخيل وقد تكون فريسة لأحد الحيوانات المفترسة، لافتا الحصان عندما يأخذ غفوة هو واقف يكون في حالة دفاعية ويقدر أن يهرب من أي خطر في أي لحظة.

الخطر المحيط

وتابع: الخيول ما تنام مع بعضها البعض إلا أن يبقى حصان أو اثنين صاحيين من أجل ترصد الخطر المحيط وبالتالي تأمن الخيول على حياتها وتنام مستلقية.