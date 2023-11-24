تراند اليوم : "أعداء الصحة".. مختص يكشف عن أطعمة ومشروبات "شائعة" تسبب السكتات الدماغية والسرطان والوفاة المبكرة

صحيفة الخليج 365: قال استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، إن أعداء الصحة الذين يسببون المشاكل الصحية للدماغ كالسكتات القلبية والدماغية والخرف والزهايمر والوفاة المبكرة والعجز وهشاشة العظام وضعف المناعة والفشل الكلوي والسكري والسرطان.

وأضاف أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": الأعداء الذين يجب تجنبهم هم الملح الصوديوم سواء الجبلي أو الهملايا والدهون المشبعة أو المتحولة مثل السمن النباتي والدهون الحيوانية والنشا مثل الخبز الأبيض وكذلك الإندومي والسكر الأبيض أو البني والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة واللحوم المعلبة والتدخين.