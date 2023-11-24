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تراند اليوم : "أعداء الصحة".. مختص يكشف عن أطعمة ومشروبات "شائعة" تسبب السكتات الدماغية والسرطان والوفاة المبكرة

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صحيفة الخليج 365: قال استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، إن أعداء الصحة الذين يسببون المشاكل الصحية للدماغ كالسكتات القلبية والدماغية والخرف والزهايمر والوفاة المبكرة والعجز وهشاشة العظام وضعف المناعة والفشل الكلوي والسكري والسرطان.

وأضاف أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": الأعداء الذين يجب تجنبهم هم الملح الصوديوم سواء الجبلي أو الهملايا والدهون المشبعة أو المتحولة مثل السمن النباتي والدهون الحيوانية والنشا مثل الخبز الأبيض وكذلك الإندومي والسكر الأبيض أو البني والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة واللحوم المعلبة والتدخين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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