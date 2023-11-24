شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث تعزيز الاستراتيجية الدفاعية المشتركة مع نظيره البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع الاستراتيجية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

كما بحثا الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

تطورات الأوضاع في غزة

وناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد وزير الدفاع أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.