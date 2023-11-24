شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الف درهم لو تعرض للتهديد عبر واتس اب في الامارات وهذا ما عليك فعله لو تعرضت للتهديد عبر الواتس في الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

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تبين أن الشتم والإهانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت قضية جدلية وتثير الاهتمام القانونيـ في الحادثة يظهر أن النيابة العامة في رأس الخيمة قد قررت توجيه تهمتين للفرد الذي قام بسب المسؤول عبر “واتس أب”.

ما عليك فعله لو تعرضت للتهديد عبر الواتس في الامارات

تم تغريم المدعى عليه بمبلغ 3000 درهم عن تهمة السب والشتم عبر تطبيق “واتس أب“. الحكم أصبح نهائيًا، أيضًا، قضت محكمة ابتدائي مدني بأن يدفع المدعى عليه مبلغ 15 ألف درهم للمدعي كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويًا من تاريخ الحكم حتى تمام السداد. كما تحمل المدعى عليه تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.

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