شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف كل حقوق كبار السن في السعودية وعقوبات من يتطاول عليهم بالكلام او الافعال والان مع التفاصيل الكاملة

تمثل حقوق المسنين جزءًا أساسيًا من قضايا المجتمع، ويجب أن يتمتع كل فرد، بما في ذلك الكبار في السن، بحقوقه الأساسية والمستحقة.

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حقوق كبار السن في السعودية

في مقاله بعنوان “الكبار ليسوا بيوت أشباح”، يسلط الدكتور بدر بن سعود الضوء على أهمية احترام حقوق كبار السن في المجتمعات العربية، يشير إلى تغير الوضع مع تطور التكنولوجيا والاتصالات، حيث تزايدت حالات العنف ضد كبار السن، ويُظهر ذلك من خلال إحصاءات وزارة الموارد البشرية السعودية.

تتناول المقال حقوق كبار السن والتحديات التي يواجهونها، ويشير إلى أهمية فهم الجميع لضرورة توفير بيئة تحفظ حقوق وكرامة كبار السن، ويشير إلى أن نظامًا لحقوق كبار السن ورعايته قد صدر في 2022، يستهدف من يبلغون 60 عامًا فأكثر، بهدف توفير الدعم اللازم وتمكينهم من الحياة الكريمة.

يُذكر أيضًا بأن العناية بكبار السن لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تتضمن أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي. يُظهر الكاتب أهمية تشجيع المشاركة الفعّالة لكبار السن في المجتمع، مع التركيز على أهمية نقل خبراتهم ومعرفتهم إلى الأجيال الصاعدة.

في النهاية، يسلط المقال الضوء على أمثلة لشخصيات ناجحة تجاوزت الستين وحققت إنجازات كبيرة، مما يبرز أن كبار السن ليسوا بيوتًا أشباحًا بل يمكنهم الإسهام بشكل فعّال في تطوير المجتمع.