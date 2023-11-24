تراند اليوم : الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365_واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على هذه المناطق!