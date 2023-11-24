تراند اليوم : الراشد يعلق على هتاف الملثم "أبو عبيدة" للحوثيين وتحريضه الأردنيين للخروج على حكومتهم

صحيفة الخليج 365: علق الكاتب عبدالرحمن الراشد، على هتاف الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الملثم "أبو عبيدة"، للحوثيين وتحريضه الأردنيين للخروج على حكومتهم.

الغرب والمحتل

وقال الراشد في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": روجوا للملثم أبو عبيدة كبطل، كما كانوا يهتفون لابن لادن من قبل، بحجة أنه ضد الغرب والمحتل، ولم يستمعوا للحقيقة إلا بعد أن قام بهجمات إرهابية متزامنة في الرياض، على ثلاث مجمعات سكنية.

الحوثيين وحزب الله

وأضاف: أبو عبيدة هتف هذا المساء، للحوثي وميلشيات العراق وحزب الله، وحرض الأردنيين على الخروج على حكومتهم.

الخطاب المتطرف

وتابع: للمثقفين وذاكرة السمكة، الخطاب المتطرف ليس وطنياً ولا إنسانياً ولا فلسطينياً، هو مشروع مختلف قائم بذاته.