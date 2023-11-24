تراند اليوم : "السيسي" يكشف سبب رفضه لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

صحيفة الخليج 365: أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا تقبله مصر ولن تسمح به.

وأضاف في كلمته في "مؤتمر تحيا مصر" في استاد القاهرة، مساء أمس الخميس، أن الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى مؤكدا أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى التهديدات التي تعاني منها على مدار عقود، معلنا أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني.

وندد السيسي باستخدام "منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر كوسيلة لفرض واقع على الأرض بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأرض".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إسرائيل تعمل على تهجير شعب غزة إلى أراضي سيناء في مصر لكن ذلك لم يلق قبولا في القاهرة.