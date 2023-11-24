شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على تناولها.. خبراء يكشفون عن 5 خضروات تقلل مستويات السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قنبلة موقوتة متواجدة في كل حمام يجهلها كثير من الناس .. تخلص منها فورًا؟ الطعام الوحيد الذي يقوم بتنظيف الرئتين من اثار التدخين إحرص على أكله مرة على الأقل في الاسبوع

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