لو تعرفت على صاحب هذه الصورة في دبي ستحصل على جائزة كبيرة

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تصف الرسالة الإعلانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي حول العثور على جثة مجهولة في منطقة المحيصنة الثانية. تشير الرسالة إلى أن الشخص المتوفى لا يحمل أوراقًا ثبوتية، وتم نقل الجثة للتحقق من سبب الوفاة.
تتوجب على أفراد الجمهور التعرف على هوية الشخص المجهول والإبلاغ عن أي معلومات قد تفيد في ذلك، ويطلب منهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كانوا خارج إمارة دبي، يجب عليهم إضافة 04 قبل رقم الاتصال.
هذا النوع من الرسائل الإعلانية يهدف إلى جمع المعلومات من الجمهور لتحديد هوية الشخص وتسهيل عمل السلطات المحلية في مثل هذه الحالات.
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