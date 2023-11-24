تراند اليوم : تفاصيل الحكم على فلسطيني أمريكي اعتدى على رجل يهودي في نيويورك

ترجمة حصرية: طرد قاضي بمحكمة مانهاتن، مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين خرجوا لدعم رجل فلسطيني أمريكي أُدين بالمشاركة بضرب رجل يهودي في احتجاج في تايمز سكوير، وذلك بسبب الصراخ عليه أثناء النطق بالحكم.

القبعة اليهودية

وأفادت صحيفة"فوكس نيوز"، أن محمود موسى كان من بين مجموعة من الرجال الذين ضربوا جوزيف بورجن بوحشية بعد أن شاهدوه علنًا وهو يرتدي القبعة اليهودية في عام 2021.

رذاذ الفلفل

وأشارت الصحيفة: تعرض بورغن، الذي كان متوجهاً إلى مسيرة مؤيدة لإسرائيل للضرب حتى طرحوه على الأرض، وركلوه، ثم سكبوا عليه رذاذ الفلفل.

ارتجاج في المخ

وأظهر مقطع فيديو للهجوم أيضًا مهاجميه وهم يوبخونه بإهانات معادية للسامية، حيث تركوه مصابًا بارتجاج في المخ ويحتاج إلى دعامة للرقبة، حيث قال بورجن: "إذا لم يأت رجال الشرطة، وإذا لم ينقذوا حياتي، كنت سأموت".

خلف القضبان

وتابعت: الادعاء طلب الحكم عليه بالسجن ست سنوات. وبعد أن أبلغت القاضية فيليسيا مينين موسى بأنه سيقضي سبع سنوات خلف القضبان، انفجر جانب من الحشد ووصف الأمر بأنه "غير عادل".