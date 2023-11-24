السعودية | “كدانة” تُتوّج بجائزة “مييد أوارد” في دبي لأفضل مشاريع البنية التحتية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُوّجت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، بحصد جائزة “مييد أوارد” في دورتها الـ 13, وذلك خلال حفل توزيع جوائزها لتكريم أفضل المشاريع في مجالات البناء والبنية التحتية والمرافق للعام 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء استحقاق “كدانة” للجائزة من خلال تصميم مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات، حيث حقق المشروع المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط عن فئة المشاريع الثقافية، والمشروع الأول على مستوى المملكة.

ويهدف مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات ـ الذي تم تنفيذه والاستفادة منها خلال موسم الحج للعام 1444هـ ـ ، إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة طوال العام بشكل يتواكب مع متطلبات العصر، كما يحتوي المشروع على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، اذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع.

ويتكون المشروع على مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين وتم وتطوير دورات المياه الحالية وإنشاء دورات مياه جديدة إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.

ويوفر المشروع مناطق خضراء وجلسات ومساحات لرياضة المشي، إضافة لنقاط بيع مطاعم وكافيهات، كما أسس منظومة عمل إرشادية، ومنصات لقنوات التلفزيون، وإنشاء أبراج مراقبة أمنية وتجهيز مواقع مخصصه للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.