لن تصدق كم دولة أوربية لها حدود مع تركيا

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تركيا هي دولة تقع في منطقة الشرق الأوسط، وتُعرف رسميًا باسم الجمهورية التركية تمثل تركيا واحدة من الدول الكبيرة والمتنوعة جغرافياً في العالم، حيث تتميز بتنوع المناطق الجغرافية والتضاريس. تمتد الحدود البرية لتركيا لمسافة تقارب 2626.45 كم، مشتملة على حدود مع ثماني دول مختلفة، منها العراق، إيران، اليونان، بلغاريا، سوريا، أرمينيا، أذربيجان، وجورجيا.

كم دولة أوربية لها حدود مع تركيا

يعيش في تركيا عدد سكان يبلغ حوالي 83,614,362 مليون نسمة، وتتميز بتوزيع السكان حيث تشهد إسطنبول أعلى عدد من السكان بحوالي 15,462,452 مليون نسمة، تليها أنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا.

معلومات إضافية تتعلق بتركيا تشمل متوسط العمر البالغ 31.5 سنة، ونسبة السكان في المدن تبلغ 75.7%. العاصمة الإدارية هي أنقرة، وتتميز تركيا بمناخ معتدل بشكل عام وموارد طبيعية غنية تشمل الفحم والنحاس والحديد والذهب والفلسبار.

من الناحية الجغرافية، تتنوع تضاريس تركيا بين المناطق الجبلية والسهول الساحلية وهضبة الأناضول المرتفعة. يمكن تقسيم البلاد إلى سبع مناطق جغرافية رئيسية تشمل شرق الأناضول، وسط الأناضول، كردستان التركية، مرمرة، البحر الأسود، بحر إيجة، وعيد صياغة.