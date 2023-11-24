تراند اليوم : شاهد: مواطن يشرح باختصار ماحدث بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر و يرد على من يشتمون السعودية ودول الخليج

صحيفة الخليج 365: وجه مواطن، سؤالاً لمن يشتمون السعودية بسبب الحرب الدائرة في غزة بين حماس وإسرائيل.

هجوم وأسر

وشرح المواطن بأسلوب مبسط ماحدث في 7 أكتوبر، قائلا: "ناس هجموا على ناس وقتلوا منهم وأسروا منهم وذهبوا، وجاء الناس الآخرين وقاموا بالهجوم على هؤلاء الذين هاجموهم وحدث ما حدث ".

شتائم ولوم

وتابع، قائلا:" ليش توجه الشتائم لدول الخليج والسعودية تحديداً إذا كان هجوم حماس على إسرائيل عمل تؤيده؟"، مستكملاً حديثه: إذا قلت أنا هذا العمل تسبب بمصائب على الناس وقتل وهدم منازل على رؤوس أهلها فوجه اللوم لصاحب العمل وليس لدول أخرى".

مدح وذم

وختم: من غير المعقول أن تمدح صاحب العمل وتذم ناس آخرين على نتائج هذا العمل، مشددا: يجب توجيه اللوم لصاحب العمل فقط.