انت الان تتابع ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى قرابة 15 ألف شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت حكومة حركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر، لتصل إلى 14854 شخصاً.

وأوضحت الحركة أن من بين القتلى 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص.

في السياق، أعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية عن تسلُّم قائمة أولية بأسماء المختطفين، وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو باللغة العربية، إن “إسرائيل تؤكّد أنه تمّ تسلُّم قائمة أسماء أولية للمختطفين، والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين”.

فيما أكدت حركة حماس في قطاع غزة وقطر، أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

إلى ذلك، دعت فرنسا إلى “التنفيذ الكامل” للاتفاق بين إسرائيل وحماس الذي يشمل هدنة في القصف والقتال، ويقضي بتحرير رهائن وأسرى “دون مزيد من التأخير”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، إن باريس تدعو مجددًا إلى “الإفراج الفوري عن كلّ الرهائن”.

وأضافت “ندعو إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل”، مشددة على أن انتظار عائلات الرهائن كان “قاسيًا ولا يُطاق”.

وذكّرت بأن ثمانية فرنسيين كانوا في إسرائيل أصبحوا في عِداد المفقودين و”جزءًا منهم” رهائن.