انت الان تتابع أم مفجوعة في غزة فقدت 80 فرداً من عائلتها في غارة إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 10:02 صباحاً

في مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة، باتت تُستخدم كمخيم للاجئين ومن ثم كعيادة، تجلس سحر عواد بجوار ابنَي أخيها المصابَين، وهما الناجيان الوحيدان من غارة إسرائيلية قضت على 80 فرداً من عائلتها. كل فلسطيني لاذ بمدرسة الناقورة الثانوية، حمل معه قصة موجعة عن الحرب، إذ تكتظ الغرف بالأمهات المكلومات، وتقول إحداهن إنها لم تتعرف على جثة ابنها وهي تبحث عنه بعد قصف استهدف مربعاً سكنياً وداست على أشلاء الضحايا وهي تنبش بحثاً عن فلذة كبدها. وعلى وقع الحرب التي دخلت يومها 48، نزح مئات الآلاف إلى مدارس الأونروا والمدارس الحكومية والمستشفيات، وهي نقاط بات استهدافها متوالياً بشكلٍ لافت، خاصة بعد أن طال القصف خلال أربع وعشرين ساعة مدرستَيْ أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي ومدرسة الفاخورة بمخيم جباليا. وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، إن لها في غزة 183 مدرسة تحوّلت 83 منها مع بدء الحرب إلى ملاجئ، كما أن في مديرية شمال غزة وحدها 73 مدرسة حكومية وفق وزارة التعليم الفلسطينية. بقي أن نذكر بأبرز المستشفيات التي تعرّضت للقصف منذ بدء الحرب، بينما كانت تؤوي آلاف النازحين؛ فضلاً عن مرضاها وطواقمها؛ كالمعمداني والصداقة التركي، ومجمع الشفاء، ومستشفى القدس، والمستشفى الإندونيسي.

كانت هذه تفاصيل خبر أم مفجوعة في غزة فقدت 80 فرداً من عائلتها في غارة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.