شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لدعم غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً.

مساعدات السعودية لقطاع غزة

ويأتي هذا ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وقبل أيام وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر، وكانت تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا.