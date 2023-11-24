شكرا لقرائتكم خبر عن سمة من سمات الأنبياء.. خطيب المسجد الحرام يوضّح معاني الحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجنب مسالك الغفلة والردى.

وأكد على أهمية إعمار القلب بالتقوى، قائلا: الحكيم الحازم من تزود من دنياه لآخرته، وفي شبابه قبل هرمه، ومن صحته قبل سقمه وفي فراغه قبل شغله.

معاني الحكمة

وذكّر بقول الله سبحانه وتعالى: "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون".

وقال الدكتور المعيقلي: الحكمة سمة من سمات الأنبياء والصالحين وهي تكسو صاحبها ثوب الوقار وتحفظه عما يورث الخزي والعار.

وأضاف: ومن الحكمة مخاطبة الناس بما تحتمل عقولهم ومراعاة تنوع مشاربهم، والتغافل عن ذلات الناس.

وبين أن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وتكون بالعمل النافع والعمل الصالح، وذكر أنه تزداد الحاجة إلى الحكمة في التعاملات اليومية.