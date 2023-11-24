شكرا لقرائتكم خبر عن بمشروع الاتصال بـ"تيراغراف".. "كاوست" تفوز بإحدى جوائز التميز العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كاوست حصول مشروع الاتصال بتقنية تيراغراف (Terragraph)، الذي ينسقه معمل الاتصالات النظرية في كاوست ومختبر كاوست للتقنية الذكية (كاوست سمارت) وإدارة شبكات تقنية المعلومات والاتصالات، على المركز الثاني فئة المشروع الاجتماعي، التي تعد إحدى جوائز التميز العالمية التي يقدمها معهد إدارة المشاريع (PMI) في المملكة.

وقدم المشروع، الذي أنجز بالتعاون مع شركة ميتا (Meta) وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST)، أساسًا تجريبيًا لتوفير خدمة الواي فاي عالي السرعة للمجتمعات التي لا يتوافر بها اتصال ميسور التكلفة أو يتوافر بها على نحو محدود.

تعاون كاوست وميتا

وتتعاون كاوست مع شركة ميتا (Meta) وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) منذ نوفمبر 2021، لاستخدام أنظمة الاتصالات الهجينة اللاسلكية والبصرية في الفضاء الحر (RF/ FSO)، التي طورها مختبر نظرية الاتصالات.

ويكمن النجاح في وضع إطار عمل لربط مجتمعات أخرى نائية وغير متصلة، إذ يكون استخدام كابلات الألياف الضوئية صعبًا ومكلفًا.

ويُعد المشروع مثالًا على مهمة كاوست وسعيها لرد الجميل للمجتمع بواسطة الابتكار، كما يتماشى مع العديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك التنمية المستدامة، وتحسين نوعية المعيشة، وتوسيع نطاق الوصول الرقمي في أنحاء الوطن.