السعودية | طلاب مدارس الكويت يزورون ركن “الشؤون الإسلامية” المشارك بمعرض الكويت الدولي للكتاب 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار طلاب عدد من المدارس الكويتية أمس، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ 46 ، الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي ويستمر 10 أيام.

واطلع الطلاب خلال الزيارة، على العديد من التطبيقات الإلكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وتطبيق رشد.

كما استمتع الطلاب بالاطلاع على الحرم النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي VR وعلى الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ليتسنى لزواره أن يعيشوا هذه التجربة بأنفسهم .

كما قاموا بجولة على أجنحة المعرض، مستمعين لشرح عن آلية طباعة المصحف الشريف والمراحل التي يمر بها والإصدارات المتنوعة التي ينتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، ونشر إصداراته المطبوعة بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم.

وقدم ركن “الشؤون الإسلامية” عدداً من النسخ من المصاحف الشريفة هدية للطلاب الذين عبروا عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة وشكرهم لقيادة المملكة على كل ما تقدمه خدمة للإسلام والمسلمين في العالم.