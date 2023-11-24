السفارة السعودية في أيرلندا تحذر مواطنيها من الاقتراب من وسط دبلن

حذرت السفارة السعودية في أيرلندا مواطنيها وطلابها الدارسين في العاصمة الأيرلندية دبلن من الاقتراب من منطقة وسط دبلن، وذلك بسبب أعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة التي تشهدها المنطقة على خلفية حادث طعن تعرض له خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وجاء في بيان صادر عن السفارة السعودية: “تهيب السفارة بمواطنيها وطلابها الدارسين في العاصمة الأيرلندية دبلن بوجوب أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من منطقة وسط دبلن (city centre)”.

وأضاف البيان: “في حال طلب المساعدة، يرجى التواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0870644444”.

وكانت الشرطة الأيرلندية قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على رجل في الخمسينيات من عمره، للاشتباه في تورطه في حادث الطعن الذي وقع يوم الخميس الماضي. وأسفر الحادث عن إصابة فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات بجروح خطيرة، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح طفيفة. وكانت الشرطة الأيرلندية قد فرقت أعمال الشغب التي اندلعت في وسط دبلن، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأسفرت أعمال الشغب عن إصابة عدد من الأشخاص، كما تم إحراق عدد من السيارات.

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