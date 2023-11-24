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تتجه أعين أندية دوري روشن للمحترفين نحو أحد لاعبي فريق برشلونة، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

الهلال والاتفاق والاتحاد في صراع كبير على نجم برشلونة

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يتزايد الاهتمام من قبل أندية دوري روشن للمحترفين بالتعاقد مع مدافع فريق برشلونة، ماركوس ألونسو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الهلال والاتفاق والاتحاد قد استفسرت عن إمكانية التعاقد مع ألونسو. ومن الجدير بالذكر أن اللاعب ليس على عجل في اتخاذ قراره، حيث يعتقد أنه قد يكون لديه إسهام مهم في فريق برشلونة.

ومن الممكن أن يؤجل ألونسو اتخاذ قراره بشأن الرحيل حتى نهاية الموسم، حيث يفضل الانتظار لرؤية ما إذا كان سيحظى بالفرصة الكافية للمشاركة مع الفريق الكتالوني.